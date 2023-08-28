БЕБ в Києві вилучило з незаконного обігу 47 тисяч літрів дизпалива
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Працівники Бюро економічної безпеки під час огляду складу в одному зі спальних районів Києва виявили незаконне перекачування дизельного пального з вантажівки в паливні резервуари. Збитки від несплати акцизного збору складають 260 тис. грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу БЕБ.
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Зазначається, що водій вантажівки, який перекачував дизельне пальне, не зміг надати жодних документів щодо якості та походження палива.
Окрім автомобіля з цистерною, в якій знаходилось 12 тис. літрів палива, детективи під час обшуку вилучили ще 6 бочок з рідиною, попередньо дизпаливо, загальним об’ємом близько 35 тис. літрів.
Наразі пальне направлено на експертизу на відповідність Державним стандартам України. Його загальна вартість складає понад 2,3 млн грн.
Орієнтовні збитки від несплати акцизного збору – понад 260 тис. грн.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів)
Нагадаємо
З початку року детективи Бюро економічної безпеки вилучили з тіньового обігу 35 800 тонн бензину, газу та дизельного пального вартістю 1,6 млрд гривень.
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