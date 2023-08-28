БЭБ в Киеве изъяло из незаконного оборота 47 тысяч литров дизтоплива

Детали

Отмечается, что водитель грузовика, который перекачивал дизельное топливо, не смог предоставить никаких документов о качестве и происхождении топлива.

Кроме автомобиля с цистерной, в которой находилось 12 тыс. литров топлива, детективы во время обыска изъяли еще 6 бочек с жидкостью, предварительно дизтопливо, общим объемом около 35 тыс. литров.

Сейчас топливо направлено на экспертизу на соответствие Государственным стандартам Украины. Его общая стоимость составляет более 2,3 млн грн.

Ориентировочные убытки от неуплаты акцизного сбора – более 260 тыс. грн.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров)

Напомним

С начала года детективы Бюро экономической безопасности изъяли из теневого оборота 35 800 тонн бензина, газа и дизельного топлива стоимостью 1,6 млрд гривен.

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