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БЭБ в Киеве изъяло из незаконного оборота 47 тысяч литров дизтоплива

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Работники Бюро экономической безопасности при осмотре склада в одном из спальных районов Киева обнаружили незаконную перекачку дизельного топлива из грузовика в топливные резервуары. Убытки от неуплаты акцизного сбора составляют 260 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу БЭБ.

Детали

Отмечается, что водитель грузовика, который перекачивал дизельное топливо, не смог предоставить никаких документов о качестве и происхождении топлива.

Кроме автомобиля с цистерной, в которой находилось 12 тыс. литров топлива, детективы во время обыска изъяли еще 6 бочек с жидкостью, предварительно дизтопливо, общим объемом около 35 тыс. литров.

Сейчас топливо направлено на экспертизу на соответствие Государственным стандартам Украины. Его общая стоимость составляет более 2,3 млн грн.

Ориентировочные убытки от неуплаты акцизного сбора – более 260 тыс. грн.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров)

Напомним

С начала года детективы Бюро экономической безопасности изъяли из теневого оборота 35 800 тонн бензина, газа и дизельного топлива стоимостью 1,6 млрд гривен.

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