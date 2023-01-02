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БЕБ повідомило про підозру 6 службовим особам підприємства Укроборонпрому за розтрату понад 5,4 млн грн держкоштів

БЕБ повідомило про підозру 6 службовим особам підприємства Укроборонпрому за розтрату понад 5,4 млн грн держкоштів

Київ • УНН

 • 623564 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Детективи Бюро економічної безпеки України у ході слідства встановили, що службові особи одного з державних підприємств Укроборонпрому, в березні 2022 року під час повномасштабної збройної агресії російської федерації здійснили закупівлю неякісних товарів військового призначення, чим спричинили розтрату бюджетних коштів на загальну суму 5,4 млн грн. Наразі шести службовим особам повідомлено про підозру, передає УНН з посиланням на пресслужбу БЕБ.

Цитата

«Ці службовці, зловживаючи своїм становищем, уклали договори з фізичними особами підприємцями про закупівлю обладнання військового призначення, на підставі яких були перераховані кошти у сумі 1,98 млн грн та 3,49 млн грн відповідно.

Згадані товари не відповідали умовам договору, проте були передані одній з військових частин Збройних Сил України для виконання бойових завдань. Неналежна категорійність та якість продукції унеможливила її використання.

За результатами проведення слідчих дій, комплексу судових експертиз та інших доказів підтверджено факти невідповідності технічним умовам згаданої продукції», - повідомили у бюро.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводу співробітників Служби безпеки України.

Нагадаємо

У Львівській області детективи Бюро економічної безпеки України під час обшуків вилучили електронні сигарети відомої марки без акцизного податку. Орієнтовна вартість товару становить понад 15 мільйонів гривень.

Українські Національні Новини

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