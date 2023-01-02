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БЭБ сообщило о подозрении 6 должностным лицам предприятия Укроборонпрома за растрату более 5,4 млн грн госсредств

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 января. УНН. Детективы Бюро экономической безопасности Украины в ходе следствия установили, что должностные лица одного из государственных предприятий Укроборонпрома, в марте 2022 года во время полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации осуществили закупку некачественных товаров военного назначения, чем повлекли растрату бюджетных средств 4 млн. грн. В настоящее время шести должностным лицам доложено о подозрении, передает УНН со ссылкой на прессслужбу БЭБ.

Цитата

«Эти служащие, злоупотребляя своим положением, заключили договоры с физическими лицами предпринимателями о закупке оборудования военного назначения, на основании которых были перечислены средства в сумме 1,98 млн. грн. и 3,49 млн. грн. соответственно.

Упомянутые товары не отвечали условиям договора, однако были переданы одной из воинских частей Вооруженных сил Украины для выполнения боевых задач. Ненадлежащая категоричность и качество продукции сделали невозможным ее использование.

По результатам проведения следственных действий, комплекса судебных экспертиз и других доказательств подтверждены факты несоответствия техническим условиям данной продукции», - сообщили в бюро.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора и оперативного сопровождения сотрудников Службы безопасности Украины.

Напомним

Во Львовской области детективы Бюро экономической безопасности Украины во время обысков изъяли электронные сигареты известной марки без акцизного налога. Примерная стоимость товара составляет более 15 миллионов гривен.

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