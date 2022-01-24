BBC: Австралія евакуює членів сімей своїх дипломатів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Австралія видала розпорядження про евакуацію членів сімей своїх дипломатів в Україні. Про це повідомила в понеділок російська служба BBC, пише УНН.
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"Уряд Австралії видав розпорядження про евакуацію членів сімей своїх дипломатів на Україні", - сказано в повідомленні.
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Повідомляється також, що громадянам країни рекомендовано не їздити в Україну, а тим, хто вже там, - покинути країну за свій рахунок.
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Раніше сьогодні ЗМІ повідомили про те, що Велика Британія після США почала відкликати співробітників посольства в Україні на тлі загрози російського вторгнення.
Повідомлення надійшло після того, як США дали вказівки родичам співробітників свого посольства покинути Україну, заявивши, що російське вторгнення може відбутися "в будь-який час".
Державний департамент США також попередив людей, щоб вони не їздили в Україну і Росію через напруженість, що зберігається, і "можливість переслідування громадян США".
Україна такі рішення вважає передчасними.