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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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BBC: Австралія евакуює членів сімей своїх дипломатів в Україні

BBC: Австралія евакуює членів сімей своїх дипломатів в Україні

Київ • УНН

 • 30373 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Австралія видала розпорядження про евакуацію членів сімей своїх дипломатів в Україні. Про це повідомила в понеділок російська служба BBC, пише УНН.

Цитата

"Уряд Австралії видав розпорядження про евакуацію членів сімей своїх дипломатів на Україні", - сказано в повідомленні.

Деталі

Повідомляється також, що громадянам країни рекомендовано не їздити в Україну, а тим, хто вже там, - покинути країну за свій рахунок.

Додамо

Раніше сьогодні ЗМІ повідомили про те, що Велика Британія після США почала відкликати співробітників посольства в Україні на тлі загрози російського вторгнення.

Повідомлення надійшло після того, як США дали вказівки родичам співробітників свого посольства покинути Україну, заявивши, що російське вторгнення може відбутися "в будь-який час".

Державний департамент США також попередив людей, щоб вони не їздили в Україну і Росію через напруженість, що зберігається, і "можливість переслідування громадян США".

Україна такі рішення вважає передчасними.

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