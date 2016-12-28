Базу СММ ОБСЄ у Світлодарську через обстріли евакуювали

“СММ евакуювала свою передову патрульну базу у контрольованому українською владою Світлодарську 24 грудня через обстріли на відстані 70 метрів до бази 23 грудня, у результаті яких були вибиті шибки на верхніх поверхах будівлі”, — йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 26 грудня, опублікованому у вівторок.

“СММ повернулася на свою передову патрульну базу у Світлодарську вранці 26 грудня”, — зазначили спостерігачі.

За даними Міноборони, з 18 до 23 грудня під час бойових дій на Світлодарській дузі загинули 9 українських військових.

Активну фазу боїв поблизу міста Світлодарськ і його околиць бойовики розпочали 18 грудня. Тільки у перший день атаки повідомлялось про п’ятьох загиблих і шість поранених українських військових.