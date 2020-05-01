Байден відкинув звинувачення у сексуальному насильстві над своєю помічницею
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Кандидат у президенти США Джо Байден дав перший публічний коментар щодо звинувачень у сексуальному насильстві щодо своєї помічниці Тари Рід, заявивши, що такого ніколи не було. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.
Як пише видання, Джо Байден заперечив звинувачення колишнього працівника Сенату про сексуальне насильство. "Такого ніколи не було“, — сказав Байден.
Зазначається, що це перший публічний коментар кандидата на звинувачення у сексуальному нападі колишньої співробітниці Сенату Тари Рід.
“Байден сказав, що попросить Національний архів визначити, чи є якісь записи про подання такої скарги”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, колишня помічниця Джо Байдена — Тара Рід - звинуватила ймовірного кандидата у президенти США у сексуальному насильстві, яке сталося, за її словами, понад 25 років тому.