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Байден відкинув звинувачення у сексуальному насильстві над своєю помічницею

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Кандидат у президенти США Джо Байден дав перший публічний коментар щодо звинувачень у сексуальному насильстві щодо своєї помічниці Тари Рід, заявивши, що такого ніколи не було. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.

Байден відкинув звинувачення у сексуальному насильстві над своєю помічницею

Як пише видання, Джо Байден заперечив звинувачення колишнього працівника Сенату про сексуальне насильство. "Такого ніколи не було“, — сказав Байден.

Зазначається, що це перший публічний коментар кандидата на звинувачення у сексуальному нападі колишньої співробітниці Сенату Тари Рід.

“Байден сказав, що попросить Національний архів визначити, чи є якісь записи про подання такої скарги”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, колишня помічниця Джо Байдена — Тара Рід - звинуватила ймовірного кандидата у президенти США у сексуальному насильстві, яке сталося, за її словами, понад 25 років тому.

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