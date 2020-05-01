Байден отверг обвинения в сексуальном насилии над своей помощницей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Кандидат в президенты США Джо Байден дал первый публичный комментарий относительно обвинений в сексуальном насилии в отношении своей помощницы Тары Рид, заявив, что такого никогда не было. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Как пишет издание, Джо Байден опроверг обвинения бывшего сотрудника Сената о сексуальном насилии. "Такого никогда не было", - сказал Байден.
Отмечается, что это первый публичный комментарий кандидата на обвинения в сексуальном нападении в отношении бывшей сотрудницы Сената Тары Рид.
"Байден сказал, что попросит Национальный архив определить, есть ли какие-то записи о подаче такой жалобы", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, бывшая помощница Джо Байдена - Тара Рид - обвинила вероятного кандидата в президенты США в сексуальном насилии, которое произошло, по ее словам, более 25 лет назад.