Байден отверг обвинения в сексуальном насилии над своей помощницей

Как пишет издание, Джо Байден опроверг обвинения бывшего сотрудника Сената о сексуальном насилии. "Такого никогда не было", - сказал Байден.

Отмечается, что это первый публичный комментарий кандидата на обвинения в сексуальном нападении в отношении бывшей сотрудницы Сената Тары Рид.

"Байден сказал, что попросит Национальный архив определить, есть ли какие-то записи о подаче такой жалобы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, бывшая помощница Джо Байдена - Тара Рид - обвинила вероятного кандидата в президенты США в сексуальном насилии, которое произошло, по ее словам, более 25 лет назад.



