Байден у разі перемоги на виборах у США обіцяє надати Україні летальну зброю

“Як президент я проясню Кремлю, що вони мусять закінчити свою агресію та окупацію України. Адміністрація Байдена-Гарріс переконається, що Україна отримає необхідну економічну та військову підтримку, в тому числі смертоносне озброєння — водночас закликаючи Україну проводити важливі реформи, які є життєво необхідними для її успіху”, — сказав Байден у зверненні.

Як пише видання, адміністрацію президента Барака Обами, в якій Джо Байден вісім років був віце-президентом країни, республіканці критикують саме за відмову надати Україні смертоносну зброю. Оборонне озброєння, зокрема протитанкові установки Джавелін, Україна отримала вже від адміністрації діючого президента Дональда Трампа.

Про важливість підтримки України в День Незалежності також наголосили республіканські політики. Зокрема, про це у своєму зверненні згадав співголова групи підтримки України в Сенаті США Роб Портман.

“Сьогодні я вітаю вашу відвагу та відданість у зусиллях стати в один ряд з демократичними країнами світу. Захистити себе від російської агресії та бути відданими проведенню критично важливих урядових реформ. Як співголова Групи підтримки України в Сенаті, я гордий підтримати ці зусилля та очолити роботу Сенату з надання додаткової допомоги Україні”, — зазначив сенатор.

Як повідомляв УНН, Україна прийняла привітання від глав держав, керівників урядів та духовних лідерів з нагоди 29-ї річниці незалежності, зокрема, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп привітав українців зі святом.



