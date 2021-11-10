Байден проведе віртуальну зустріч з Сі Цзіньпіном наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Віртуальна зустріч, яка запланована між президентом США Джо Байденом і китайським лідером Сі Цзіньпіном, відбудеться вже наступного тижня, повідомляє Reuters з посиланням на джерело, передає УНН.
Деталі
Reuters зазначає, що представники Білого дому та посольства Китаю у Вашингтоні відмовилися підтвердити агентству, чи відбудеться зустріч наступного тижня.
Контекст
На початку правління Байдена дипломатичні обміни США з Китаєм викликали невдоволення союзників, і американські чиновники вважають, що пряма взаємодія з Сі — найкращий спосіб запобігти конфлікту у відносинах між двома найбільшими економіками світу.
Обидві сторони заявили, що досягли принципової угоди про проведення віртуальної зустрічі Байдена та Сі до кінця року після переговорів у швейцарському місті Цюріх минулого місяця між радником із національної безпеки США Джейком Салліваном та головним дипломатом Китаю Ян Цзечі.
Минулого місяця джерела повідомили агентству Reuters, що з огляду на внутрішні китайські обмеження COVID-19 та небажання Сі подорожувати Вашингтон націлився на проведення відеоконференції в листопаді.
У понеділок на брифінгу заступника речника Білого дому Карін Жан П’єр запитали про терміни проведення віртуальної зустрічі, і вона підтвердила, що існує принципова домовленість про те, що Байден та Сі проведуть її до кінця року.
Вона сказала, що обговорюються на робочому рівні для підтвердження деталей, але від конкретики відмовилася.
Доповнення
Ставки для зустрічі високі — Вашингтон та Пекін сперечаються з різних питань, від походження пандемії до розширення ядерного арсеналу Китаю, — але команда Байдена поки що не покладає великих надій на конкретні результати.
Експерти вважають, що обидві сторони можуть дійти згоди про пом’якшення обмежень на видачу віз журналістам один одного, а також кажуть, що угода щодо відновлення роботи консульств у Ченду та Х’юстоні, закритих внаслідок дипломатичного конфлікту у 2020 році, може сприяти покращенню настрою.
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Проте адміністрація Байдена заявила, що угода щодо консульств не обговорювалася до зустрічі.
Представник Ради національної безпеки Білого дому заявив минулого тижня, що запланована зустріч є частиною зусиль США щодо відповідального управління.