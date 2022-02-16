Байден проведе сьогодні телефонну розмову із канцлером ФРН Шольцем - Білий Дім
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Президент США Джо Байден проведе сьогодні телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Про це повідомляє Білий дім, пише УНН.
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"В рамках нашої триваючої координації з союзниками президент Байден проведе розмову по захищеній лінії зв'язку з канцлером Олафом Шольцем сьогодні в районі 14:30 за часом східного узбережжя США", - заявили в Білому домі.
Додамо
15 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Москви з офіційним візитом, де провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.
Шольц в свою чергу був небагатослівний. Він заявив:"дуже важливо, щоб взаємини між державами вирішувалися шляхом діалогу".