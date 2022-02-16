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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Байден проведе сьогодні телефонну розмову із канцлером ФРН Шольцем - Білий Дім

Байден проведе сьогодні телефонну розмову із канцлером ФРН Шольцем - Білий Дім

Київ • УНН

 • 12260 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Президент США Джо Байден проведе сьогодні телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Про це повідомляє Білий дім, пише УНН.

Цитата

"В рамках нашої триваючої координації з союзниками президент Байден проведе розмову по захищеній лінії зв'язку з канцлером Олафом Шольцем сьогодні в районі 14:30 за часом східного узбережжя США", - заявили в Білому домі.

Додамо

15 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Москви з офіційним візитом, де провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Шольц в свою чергу був небагатослівний. Він заявив:"дуже важливо, щоб взаємини між державами вирішувалися шляхом діалогу".

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