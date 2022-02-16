Байден проведет сегодня телефонный разговор с канцлером ФРГ Шольцем - Белый Дом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент США Джо Байден проведет сегодня телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщает Белый Дом, пишет УНН.
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"В рамках нашей продолжающейся координации с союзниками президент Байден проведет разговор по защищенной линии связи с канцлером Олафом Шольцем сегодня в районе 14:30 по времени восточного побережья США", - заявили в Белом Доме.
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15 февраля канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Москву с официальным визитом, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Шольц в свою очередь был немногословен. Он заявил: "Очень важно, чтобы взаимоотношения между государствами разрешались путем диалога".