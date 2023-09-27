Байден приєднався до мітингу працівників автомобільної промисловості

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Байден звернувся через гучномовець до працівників на пікеті, сказавши, що «ви, UAW, врятували автомобільну промисловість» наприкінці 2000-х і на початку 2010-х років. Він зауважив, що компанії наразі працють «неймовірно добре».

Байден сказав авторобочим, які маршували, що вони «заслуговують на значне підвищення, яке їм потрібно, та інші переваги», повторивши: «Ми їх врятували, настав час, щоб вони виступили за нас».

«Я думаю, що UAW відмовився від неймовірної суми, коли автомобільна промисловість занепадала», — сказав Байден у понеділок під час зустрічі з консультативною радою HBCU, коли його запитали, чи підтримує він запити UAW на переговорах. «Вони віддали все, починаючи від пенсії. І врятували автомобільну промисловість. І я думаю, що зараз, коли галузь повертається, вони повинні взяти участь у вигоді від цього.

«Якщо ви подивитесь на значне підвищення зарплат для керівників, зростання в галузі, вони повинні виграти від цього. Отже, так, я підтримую – я завжди підтримував UAW».

Зазначається, що відповідь відображала тонку межу, яку намагається пройти президент, висловлюючи солідарність із страйкуючими авторобочими, не беручи безпосередньої участі та не ставлячи великий палець на терези переговорів.

Адміністрація не має жодних правових чи законодавчих повноважень, щоб брати участь у переговорах, але високопосадовці, включаючи Байдена, зустрічалися з керівництвом UAW, щоб обговорити ширші політичні зміни, які вважалися б сприятливими, навіть якщо профспілка критикувала підтримку адміністрації про перехід на виробництво електромобілів.

Доповнення

Президент прибув на мітинг після того, як зіткнувся з незмінно низькими результатами опитувань щодо того, як він вирішує економічні питання і як бореться із загрозою припинення роботи уряду цього тижня.

Як тривалий страйк, так і припинення роботи можуть мати економічні наслідки – чого Білий дім прагне уникнути, оскільки Байден намагається переконати виборців, що його економічна політика працює.

Тому він і прибув в штат Мічіган, на мітинг, лише за день до того, як Дональд Трамп планує приєднатись до мітингу профспілки та звернутись до працівників.

Нагадаємо

Співробітники трьох найбільших автовиробників США оголосили страйк. Мітингувальники борються за покращення умов роботи.