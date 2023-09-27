Байден приєднався до мітингу працівників автомобільної промисловості

ukru
29 березня, 17:57 • 220726 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 286604 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 245984 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 282143 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 250616 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 192507 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 185520 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 158968 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 490591 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174629 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
67 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 157388 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

30 березня, 08:40 • 165741 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

30 березня, 08:53 • 102760 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

30 березня, 09:49 • 123244 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

11:03 • 112149 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 345744 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 490636 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 530284 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 530614 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 433120 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 157388 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 286685 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 161940 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 153872 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 125786 перегляди
Актуальне
Байден приєднався до мітингу працівників автомобільної промисловості

Байден приєднався до мітингу працівників автомобільної промисловості

Київ • УНН

 • 365897 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Президент США Джо Байден у вівторок приєднався до членів Об’єднаних працівників автомобільної промисловості Мічигану на пікеті, пише CNN, передає УНН.

Деталі 

Байден звернувся через гучномовець до працівників на пікеті, сказавши, що «ви, UAW,  врятували автомобільну промисловість» наприкінці 2000-х і на початку 2010-х років. Він зауважив, що компанії наразі працють «неймовірно добре».

Байден сказав авторобочим, які маршували, що вони «заслуговують на значне підвищення, яке їм потрібно, та інші переваги», повторивши: «Ми їх врятували, настав час, щоб вони виступили за нас».

«Я думаю, що UAW відмовився від неймовірної суми, коли автомобільна промисловість занепадала», — сказав Байден у понеділок під час зустрічі з консультативною радою HBCU, коли його запитали, чи підтримує він запити UAW на переговорах. «Вони віддали все, починаючи від пенсії. І врятували автомобільну промисловість. І я думаю, що зараз, коли галузь повертається, вони повинні взяти участь у вигоді від цього.

«Якщо ви подивитесь на значне підвищення зарплат для керівників, зростання в галузі, вони повинні виграти від цього. Отже, так, я підтримую – я завжди підтримував UAW».

Зазначається, що відповідь відображала тонку межу, яку намагається пройти президент, висловлюючи солідарність із страйкуючими авторобочими, не беручи безпосередньої участі та не ставлячи великий палець на терези переговорів. 

Адміністрація не має жодних правових чи законодавчих повноважень, щоб брати участь у переговорах, але високопосадовці, включаючи Байдена, зустрічалися з керівництвом UAW, щоб обговорити ширші політичні зміни, які вважалися б сприятливими, навіть якщо профспілка критикувала підтримку адміністрації про перехід на виробництво електромобілів.

Доповнення

Президент прибув на мітинг після того, як зіткнувся з незмінно низькими результатами опитувань щодо того, як він вирішує економічні питання і як бореться із загрозою припинення роботи уряду цього тижня. 

Як тривалий страйк, так і припинення роботи можуть мати економічні наслідки – чого Білий дім прагне уникнути, оскільки Байден намагається переконати виборців, що його економічна політика працює. 

Тому він і прибув в штат Мічіган, на мітинг, лише за день до того, як Дональд Трамп планує приєднатись до мітингу профспілки та звернутись до працівників.

Нагадаємо

Співробітники трьох найбільших автовиробників США оголосили страйк. Мітингувальники борються за покращення умов роботи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,724.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,813.73