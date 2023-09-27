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Байден присоединился к митингу работников автомобильной промышленности

Байден присоединился к митингу работников автомобильной промышленности

Киев • УНН

 • 365896 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Президент США Джо Байден во вторник присоединился к членам Объединения работников автомобильной промышленности Мичигана на пикете, пишет CNN, передает УНН.

Детали 

Байден обратился через громкоговоритель к работникам на пикете, сказав, что «вы, UAW,  спасли автомобильную промышленность» в конце 2000-х и в начале 2010-х годов. Он отметил, что компании сейчас работают «невероятно хорошо».

Байден сказал марширующим авторабочим, что они «заслуживают значительного повышения, которое им нужно, и других преимуществ», повторив: «Мы их спасли, пришло время, чтобы они выступили за нас».

«Я думаю, что UAW отказался от невероятной суммы, когда автомобильная промышленность была в упадке», — сказал Байден в понедельник во время встречи с консультативным советом HBCU, когда его спросили, поддерживает ли он запросы UAW на переговорах. «Они отдали все, начиная от пенсии. И спасли автомобильную промышленность. И я думаю, что теперь, когда отрасль возвращается, они должны участвовать в выгоде от этого.

«Если вы посмотрите на значительное повышение зарплат для руководителей, рост в отрасли, они должны извлечь выгоду из этого. Итак, да, я поддерживаю – я всегда поддерживал UAW».

Отмечается, что ответ отражал тонкую грань, которую пытается пройти президент, выражая солидарность с бастующими авторабочими, не принимая непосредственного участия и не ставя большой палец на весы переговоров. 

Администрация не имеет никаких правовых или законодательных полномочий участвовать в переговорах, но высокопоставленные чиновники, включая Байдена, встречались с руководством UAW, чтобы обсудить более широкие политические изменения, которые считались бы благоприятными, даже если профсоюз критиковал поддержку администрации о переходе на производство электромобилей.

Дополнение

Президент прибыл на митинг после того, как столкнулся с неизменно низкими результатами опросов относительно того, как он решает экономические вопросы и как борется с угрозой прекращения работы правительства на этой неделе. 

Как длительная забастовка, так и прекращение работы могут иметь экономические последствия – чего Белый дом стремится избежать, поскольку Байден пытается убедить избирателей, что его экономическая политика работает. 

Поэтому он и прибыл в штат Мичиган, на митинг, лишь за день до того, как Дональд Трамп планирует присоединиться к митингу профсоюза и обратиться к работникам.

Напомним

Сотрудники трех крупнейших автопроизводителей США объявили забастовку. Митингующие борются за улучшение условий работы.

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