Байден планує провести переговори з Сі Цзіньпіном про скасування мит

Деталі

Зазначається, що переговори будуть стосуватися скасування деяких мит на китайські товари, введених за Дональда Трампа. Байден наголосив, що наближається до рішення про долю економічних санкцій.

“Я перебуваю в процесі прийняття рішення”, — сказав Байден.

Також повідомляється, що помічники з нацбезпеки та економіки завершують огляд тарифної політики США і незабаром нададуть рекомендації президенту.

Доповнення

Введені за Трампа тарифи передбачали 25%-ве мито на китайські товари на мільярди доларів. Санкції були спрямовані на скорочення дефіциту торгового балансу США і примус Китаю до більш справедливої практики.

Нагадаємо

Голова КНР Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом росії володимиром путіним. Під час розмови сторони торкнулися російської агресії в Україні.