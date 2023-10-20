Байден підтримав "ідею про дві держави" у вирішенні конфлікту між Ізраїлем та Палестиною

Цитата

"Як би важко це не було, ми не можемо відмовитися від миру. Ми не можемо відмовитися від рішення про дві держави", - сказав Байден. “Ізраїль і палестинці однаково заслуговують жити в безпеці, гідності та мирі”.

Доповнення

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що дводержавне рішення для створення незалежної Палестини є "фундаментальним виходом" із конфлікту Ізраїлю та ХАМАС. На його думку, пріоритетом зараз є якнайшвидше припинення вогню, щоб уникнути розширення конфлікту або навіть виходу з-під контролю та спричинення серйозної гуманітарної кризи