Сі Цзіньпін запропонував як вирішили конфлікт між ХАМАС та Ізраїлем: треба створити дві держави

$41.400.00
45.840.00
ukru
11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
04:30 • 5200 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 20869 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 92968 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 165836 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 169469 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 135236 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136599 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87365 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94003 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99599 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4.6м/с
45%
Популярнi новини

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 13774 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 10718 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 14727 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 13872 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 10322 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 169466 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 231168 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 379639 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 316406 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 423975 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 12215 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 17496 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 34069 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 30644 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 135233 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Сі Цзіньпін запропонував як вирішили конфлікт між ХАМАС та Ізраїлем: треба створити дві держави

Київ • УНН

 • 476151 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Дводержавне рішення для створення незалежної Палестини є «фундаментальним виходом» із конфлікту Ізраїлю та ХАМАС. Про це заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін у четвер у першому публічному коментарі китайського лідера щодо війни з моменту її початку, пише CNN, передає УНН.

Сі Цзіньпін запропонував як вирішили конфлікт між ХАМАС та Ізраїлем: треба створити дві держави

Цитата 

«Пріоритетом зараз є якнайшвидше припинення вогню, щоб уникнути розширення конфлікту або навіть виходу з-під контролю та спричинення серйозної гуманітарної кризи», — цитує Сі китайська державна телекомпанія CCTV.

Деталі

Сі Цзіньпін, який зробив ці коментарі під час зустрічі з прем’єр-міністром Єгипту Мостафою Мадбулі в Пекіні, заявив, що Китай готовий співпрацювати з Єгиптом і арабськими країнами, щоб «просувати всеосяжне, справедливе і довготривале розв'язання палестинського питання», повідомляє CCTV.

Сі також похвалив Єгипет за «важливу роль» у охолодженні напруженості, додавши, що Китай підтримує його зусилля щодо пропуску гуманітарної допомоги в Газу, повідомляє CCTV.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї в понеділок закликав до припинення вогню, щоб зупинити кровопролиття в Ізраїлі, припустивши на зустрічі зі своїм російським колегою сергієм лавровим, що великі світові держави повинні працювати, щоб уникнути гуманітарної катастрофи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дії Ізраїлю вийшли за рамки самооборони - МЗС Китаю

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$64.80
Bitcoin
$84,570.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,249.75
Ethereum
$1,622.32