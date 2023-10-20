Сі Цзіньпін запропонував як вирішили конфлікт між ХАМАС та Ізраїлем: треба створити дві держави
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Дводержавне рішення для створення незалежної Палестини є «фундаментальним виходом» із конфлікту Ізраїлю та ХАМАС. Про це заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін у четвер у першому публічному коментарі китайського лідера щодо війни з моменту її початку, пише CNN, передає УНН.
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«Пріоритетом зараз є якнайшвидше припинення вогню, щоб уникнути розширення конфлікту або навіть виходу з-під контролю та спричинення серйозної гуманітарної кризи», — цитує Сі китайська державна телекомпанія CCTV.
Деталі
Сі Цзіньпін, який зробив ці коментарі під час зустрічі з прем’єр-міністром Єгипту Мостафою Мадбулі в Пекіні, заявив, що Китай готовий співпрацювати з Єгиптом і арабськими країнами, щоб «просувати всеосяжне, справедливе і довготривале розв'язання палестинського питання», повідомляє CCTV.
Сі також похвалив Єгипет за «важливу роль» у охолодженні напруженості, додавши, що Китай підтримує його зусилля щодо пропуску гуманітарної допомоги в Газу, повідомляє CCTV.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї в понеділок закликав до припинення вогню, щоб зупинити кровопролиття в Ізраїлі, припустивши на зустрічі зі своїм російським колегою сергієм лавровим, що великі світові держави повинні працювати, щоб уникнути гуманітарної катастрофи.
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