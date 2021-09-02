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Байден особисто гарантує введення санкцій проти “Північного Потоку −2” у разі небезпеки для України — Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Президент США Джо Байден особисто гарантує введення санкцій США проти “Північного Потоку −2” у разі порушень, які можуть нести небезпеки для України. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками зустрічі з американським колегою, передає кореспондент УНН.

Деталі

Зі слів Зеленського, в питанні енергетичної безпеки він отримав від Байдена “узагальнену підтримку”. Речі, які написані в спільній заяві США та Німеччини, відповідають тому, про що сторони говорили на зустрічі, додав він.

Цитата

“Поки що ми знаходимось на тій стадії, де президент Байден особисто гарантує, що якщо з боку російської Федерації чи інших сторін “Північного потоку −2”, у разі початку його роботи, якщо з боку цих країн будуть порушені якісь речі, які передбачає небезпечну ситуацію, енергетичні проблеми для України, то США гарантують введення санкцій проти “Північного Потоку −2”, — сказав Глава держави.

Деталі

Це питання також обговорювалось з представниками Конгресу США, додав він.

Додамо

Раніше у Вашингтоні завершилась зустріч президентів Зеленського і Байдена. За інформацією Офісу Президента, на переговорах сьогодні спочатку мали відбутись перемовини у розширеному форматі, після цього — розмова віч-на-віч.

ОП раніше оприлюднив спільну заяву за підсумками переговорів. У ній йдеться про протидію російській агресії, підтримку євроатлантичних прагнень України та “Північний потік-2”.

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