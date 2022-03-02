Байден оголосив війну російським олігархам
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Міністерство юстиції США формує спеціальну цільову групу для розслідування злочинів російських олігархів. Про це заявив президент США Джо Байден у зверненні до нації, пише УНН.
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"Ми завдаємо біль Росії та підтримуємо народ України. Путін зараз ізольований від світу більше, ніж будь-коли. Разом з нашими союзниками ми зараз застосовуємо потужні економічні санкції. Ми відключаємо найбільші російські банки від міжнародної фінансової системи", – заявив президент США.
За його словами, Захід вже знецінює путінський "військовий фонд" у 630 мільярдів доларів і перекриває доступ Росії до технологій, що підірве її економіку та послаблять її армію на довгі роки.
"Сьогодні я говорю російським олігархам та корумпованим лідерам, які нажили мільярди доларів на цьому жорстокому режимі, - більше вам не вдасться. Міністерство юстиції США формує спеціальну цільову групу для розслідування злочинів російських олігархів. Ми об'єднуємося з нашими європейськими союзниками, щоб знайти та захопити ваші яхти, ваші розкішні апартаменти, ваші приватні літаки. Ми йдемо за вашими безбожними придбаннями", - сказав Байден.
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Також він оголосив, що США приєднуються до своїх союзників у вирішенні закрити американський повітряний простір для російських рейсів. Він нагадав, що карбованець вже втратив 30% своєї вартості.
"Економіка Росії хитається, і винен у цьому один Путін", - зазначив американський лідер.
Разом із союзниками, за його словами, США підтримують українців у їхній боротьбі за свободу, надаючи військову, економічну та гуманітарну допомогу.
США також надає понад 1 мільярд доларів у вигляді прямої допомоги Україні.
"І ми продовжимо допомагати українському народу, коли він захищає свою країну, та допоможемо полегшити його страждання", - додав Байден.
Раніше
Як писав УНН, напередодні президент України Володимир Зеленський поговорив із президентом США Джо Байденом – йшлося про оборонну допомогу.