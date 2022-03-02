Байден оголосив війну російським олігархам

ukru
Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
Ексклюзив
07:52 • 12213 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 32977 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 41811 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 77931 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 140554 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 161943 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 209762 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199522 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186655 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157715 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.7 м/с
92 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 70546 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 64173 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 67285 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 64905 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 56301 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 56301 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 40663 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 223691 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 348147 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 605404 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 69050 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 108924 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 135506 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 157458 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 170378 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Байден оголосив війну російським олігархам

Байден оголосив війну російським олігархам

Київ • УНН

 • 255275 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Міністерство юстиції США формує спеціальну цільову групу для розслідування злочинів російських олігархів. Про це заявив президент США Джо Байден у зверненні до нації, пише УНН.

Цитата

"Ми завдаємо біль Росії та підтримуємо народ України. Путін зараз ізольований від світу більше, ніж будь-коли. Разом з нашими союзниками ми зараз застосовуємо потужні економічні санкції. Ми відключаємо найбільші російські банки від міжнародної фінансової системи", – заявив президент США.

За його словами, Захід вже знецінює путінський "військовий фонд" у 630 мільярдів доларів і перекриває доступ Росії до технологій, що підірве її економіку та послаблять її армію на довгі роки.

"Сьогодні я говорю російським олігархам та корумпованим лідерам, які нажили мільярди доларів на цьому жорстокому режимі, - більше вам не вдасться. Міністерство юстиції США формує спеціальну цільову групу для розслідування злочинів російських олігархів. Ми об'єднуємося з нашими європейськими союзниками, щоб знайти та захопити ваші яхти, ваші розкішні апартаменти, ваші приватні літаки. Ми йдемо за вашими безбожними придбаннями", - сказав Байден.

Деталі

Також він оголосив, що США приєднуються до своїх союзників у вирішенні закрити американський повітряний простір для російських рейсів. Він нагадав, що карбованець вже втратив 30% своєї вартості.

"Економіка Росії хитається, і винен у цьому один Путін", - зазначив американський лідер.

Разом із союзниками, за його словами, США підтримують українців у їхній боротьбі за свободу, надаючи військову, економічну та гуманітарну допомогу.

США також надає понад 1 мільярд доларів у вигляді прямої допомоги Україні.

"І ми продовжимо допомагати українському народу, коли він захищає свою країну, та допоможемо полегшити його страждання", - додав Байден.

Раніше

Як писав УНН, напередодні президент України Володимир Зеленський поговорив із президентом США Джо Байденом – йшлося про оборонну допомогу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,427.80
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.75
Ethereum
$1,865.07