Байден объявил войну российским олигархам

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"Мы причиняем боль России и поддерживаем народ Украины. Путин сейчас изолирован от мира больше, чем когда-либо. Вместе с нашими союзниками мы прямо сейчас применяем мощные экономические санкции. Мы отключаем крупнейшие российские банки от международной финансовой системы", - заявил президент США.

По его словам, Запад уже обесценивает путинский "военный фонд" в 630 миллиардов долларов и перекрывает доступ России к технологиям, что подорвет ее экономику и ослабят ее армию на долгие годы.

"Сегодня я говорю российским олигархам и коррумпированным лидерам, которые нажили миллиарды долларов на этом жестоком режиме, - больше вам не удастся. Министерство юстиции США формирует специальную целевую группу для расследования преступлений российских олигархов. Мы объединяемся с нашими европейскими союзниками, чтобы найти и захватить ваши яхты, ваши роскошные апартаменты, ваши частные самолеты. Мы идем за вашими нечестивыми приобретениями", - сказал Байден.

Детали

Также он объявил, что США присоединяются к своим союзникам в решении закрыть американское воздушное пространство для всех российских рейсов. Он напомнил, что рубль уже потерял 30% своей стоимости.

"Экономика России шатается, и виноват в этом один Путин", - отметил американский лидер.

Вместе с союзниками, по его словам, США поддерживают украинцев в их борьбе за свободу, оказывая военную, экономическую и гуманитарную помощь.

США также предоставляет более 1 миллиарда долларов в виде прямой помощи Украине.

"И мы продолжим помогать украинскому народу, когда он защищает свою страну, и поможем облегчить его страдания", - добавил Байден.

Ранее

Как писал УНН, накануне президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом США Джо Байденом - речь шла об оборонной помощи.