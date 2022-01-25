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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Шахед-136

Байден не відкидає введення санкцій проти Путіна

Байден не відкидає введення санкцій проти Путіна

Київ • УНН

 • 24591 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що не відкидає запровадження персональних санкцій проти президента Росії Володимира Путіна у разі вторгнення військ РФ в Україну. Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Відповідаючи на запитання журналістів, чи розгляне Байден можливість введення персональних санкцій щодо Путіна, якщо Росія вторгнеться в Україну, він відповів "так".

Крім того, лідер США наголосив, що вторгнення РФ в Україну призведе до величезних глобальних наслідків.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов наприкінці минулого року зазначив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

The New York Times з посиланням на власні джерела повідомила, що кількість російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових гелікоптерів.

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