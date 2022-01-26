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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Шахед-136

Байден "благословив" відповідь США на "гарантії безпеки" Росії

Байден "благословив" відповідь США на "гарантії безпеки" Росії

Київ • УНН

 • 17085 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Президент США Джо Байден брав активну участь у складанні письмової відповіді США на пропозиції РФ щодо "гарантій безпеки". Він вносив у документ правки і "благословив" його остаточний варіант. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує кореспондент УНН.

Цитата

"Президент Байден брав дуже активну участь у складанні цього документа. Ми неодноразово разом з ним обговорювали цей документ... Сам редагував деякі речі і благословив остаточний варіант", — розповів Блінкен.

Доповнення

Блінкен повідомляв, що письмова відповідь, підготовлена США, була погоджена з європейськими партнерами, НАТО та Україною.

Крім того, він зазначив, що США не опублікують відповіді, тому що в дипломатії має залишатися місце для конфіденційних розмов.

Що було раніше

США передали Росії письмову відповідь на "гарантії безпеки".

Блінкен заявив, що планує цими днями обговорити з Лавровим відповідь США на російські "гарантії безпеки".

Контекст

Українська влада та західні партнери протягом останніх кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

17 грудня Росія надіслала США та НАТО пропозиції щодо безпеки у Східній Європі, які, на її думку, необхідні для ослаблення напруженості навколо України. Вимоги Москви включають заборону вступу України до НАТО, вето Кремля на розміщення військових сил НАТО в колишніх радянських республіках і припинення військових навчань поблизу її кордонів.

Переговори з РФ відбулися зі США, НАТО та ОБСЄ — у рамках російсько-американського діалогу на високому рівні в Женеві 10 січня, потім на засіданні Ради Росія-НАТО 12 січня, а 13 січня у Відні на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

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