Байден "благословив" відповідь США на "гарантії безпеки" Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Президент США Джо Байден брав активну участь у складанні письмової відповіді США на пропозиції РФ щодо "гарантій безпеки". Він вносив у документ правки і "благословив" його остаточний варіант. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує кореспондент УНН.
Цитата
"Президент Байден брав дуже активну участь у складанні цього документа. Ми неодноразово разом з ним обговорювали цей документ... Сам редагував деякі речі і благословив остаточний варіант", — розповів Блінкен.
Доповнення
Блінкен повідомляв, що письмова відповідь, підготовлена США, була погоджена з європейськими партнерами, НАТО та Україною.
Крім того, він зазначив, що США не опублікують відповіді, тому що в дипломатії має залишатися місце для конфіденційних розмов.
Що було раніше
США передали Росії письмову відповідь на "гарантії безпеки".
Блінкен заявив, що планує цими днями обговорити з Лавровим відповідь США на російські "гарантії безпеки".
Контекст
Українська влада та західні партнери протягом останніх кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
17 грудня Росія надіслала США та НАТО пропозиції щодо безпеки у Східній Європі, які, на її думку, необхідні для ослаблення напруженості навколо України. Вимоги Москви включають заборону вступу України до НАТО, вето Кремля на розміщення військових сил НАТО в колишніх радянських республіках і припинення військових навчань поблизу її кордонів.
Переговори з РФ відбулися зі США, НАТО та ОБСЄ — у рамках російсько-американського діалогу на високому рівні в Женеві 10 січня, потім на засіданні Ради Росія-НАТО 12 січня, а 13 січня у Відні на засіданні Постійної ради ОБСЄ.