"Бавовна" у Севастополі: окупаційна влада Криму пояснила вибухи "роботою ППО"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Російський глава Севастополя Михайло Развожаєв заявив про «роботу ППО», коментуючи інформацію про сильний вибух у місті увечері 22 серпня, передає УНН із посиланням на Крим.Реалії.
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«О 18.15 у районі Верхньосадового спрацювала ППО. Було збито об'єкт. На великій висоті, тому звук було чути у різних частинах міста. Попередньо – знову безпілотник», – написав Развожаєв у своєму телеграм-каналі.
Підтвердження інформації Розвожаєва із незалежних джерел немає. Підтверджень своїх слів він не надав.
Раніше
Увечері 22 серпня у Севастополі знову пролунав вибух, повідомили місцеві телеграм-канали та паблики у соцмережі «ВКонтакті».
Раніше повідомлялося, що у Севастополі почали перевіряти укриття.