"Хлопок" в Севастополе: оккупационные власти Крыма объяснили взрывы "работой ПВО"

Детали

«В 18.15 в районе Верхнесадового сработало ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно – снова беспилотник», – написал Развожаев в своем телеграмм-канале.

Подтверждения информации Розвожаева из независимых источников нет. Подтверждений своих слов он не предоставил.

Ранее

Вечером 22 августа в Севастополе снова раздался взрыв, сообщили местные телеграмм-каналы и паблики в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что в Севастополе начали проверять убежища.