"Хлопок" в Севастополе: оккупационные власти Крыма объяснили взрывы "работой ПВО"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Российский глава Севастополя Михаил Развожаев заявил о «работе ПВО», комментируя информацию о сильном взрыве в городе вечером 22 августа, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
Детали
«В 18.15 в районе Верхнесадового сработало ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно – снова беспилотник», – написал Развожаев в своем телеграмм-канале.
Подтверждения информации Розвожаева из независимых источников нет. Подтверждений своих слов он не предоставил.
Ранее
Вечером 22 августа в Севастополе снова раздался взрыв, сообщили местные телеграмм-каналы и паблики в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что в Севастополе начали проверять убежища.