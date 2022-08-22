Тремтіли шибки і стіни: у Севастополі повідомляють про потужну "бавовну"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Севастополі серпня знову пролунав вибух. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та паблік у соцмережі «ВКонтакте», передає УНН із посиланням на Крим.Реалії.
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«Практично у всіх районах міста чути були бавовни. Севастопольці в соцмережах повідомляють, що найгучніше було на Фіоленті: забренчали шибки і спрацювали сигналізації біля машин. Найцікавіше, що чули навіть у селі Рідне. У Балаклаві теж стіни тремтіли», – повідомляє телеграм-канал «ПП Севастополь».
Додамо
Користувачі пабліку «Підслухано у Севастополі» підтвердили, що чули вибух у різних районах міста.
Російська влада міста поки не коментувала інформацію із соцмереж.
Раніше повідомлялося, що у Севастополі почали перевіряти укриття.
Останніми днями у Криму та Севастополі сталася серія вибухів. Російська влада заявила про збиття безпілотників і роботу ППО, але жодних підтверджень своїх слів не надала. Користувачі соцмереж публікували відео, ймовірно, роботи російської ППО.