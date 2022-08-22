Дрожали стекла и стены: в Севастополе сообщают о мощном "хлопке"

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«Практически во всех районах города слышны были хлопки.

Севастопольцы в соцсетях сообщают, что громче всего было на Фиоленте: задребезжали стекла и сработали сигнализации у машин. Самое интересное, что слышали даже в селе Родное. В Балаклаве тоже стены тряслись», – сообщает телеграм-канал «ЧП Севастополь».

Добавим

Пользователи паблика «Подслушано в Севастополе» подтвердили, что слышали взрыв в разных районах города.

Российские власти города пока не комментировали информацию из соцсетей.

Ранее сообщалось, что в Севастополе начали проверять убежища.

В последние дни в Крыму и Севастополе произошла серия взрывов. Российские власти заявили о сбитии беспилотников и работе ПВО, но никаких подтверждений своих слов не предоставили. Пользователи соцсетелей публиковали видео, предположительно, работы российской ПВО.