Дрожали стекла и стены: в Севастополе сообщают о мощном "хлопке"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Севастополе 22 августа снова прогремел взрыв, сообщают местные телеграм-каналы и паблики в соцсети «ВКонтакте», передает УНН.
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«Практически во всех районах города слышны были хлопки.
Севастопольцы в соцсетях сообщают, что громче всего было на Фиоленте: задребезжали стекла и сработали сигнализации у машин. Самое интересное, что слышали даже в селе Родное. В Балаклаве тоже стены тряслись», – сообщает телеграм-канал «ЧП Севастополь».
Добавим
Пользователи паблика «Подслушано в Севастополе» подтвердили, что слышали взрыв в разных районах города.
Российские власти города пока не комментировали информацию из соцсетей.
Ранее сообщалось, что в Севастополе начали проверять убежища.
В последние дни в Крыму и Севастополе произошла серия взрывов. Российские власти заявили о сбитии беспилотников и работе ПВО, но никаких подтверждений своих слов не предоставили. Пользователи соцсетелей публиковали видео, предположительно, работы российской ПВО.