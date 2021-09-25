“Баварія” здобула перемогу в Бундеслізі перед матчем із “Динамо”

Що відомо

На цей раз “Баварія” обіграла в гостях “Гройтер Фюрт” з рахунком 3:1.

Деталі

Вже на 10-й хвилині Томас Мюллер відкрив рахунок на “повністю заповненому” “Спортпарк Ронхоф”, на якому були присутні 11 730 уболівальників. Після закінчення півгодини гри Йозуа Кімміх дальнім ударом подвоїв рахунок. На початку другого тайму “баварці” залишилися в меншості після видалення Бенжамена Павара. Незважаючи на цей факт мюнхенці завдяки автоголу Себастьяна Грісбека на 68-й хвилині зробили рахунок 3:0. Незадовго до фінального свистка Седрік Іттен (88) забив для господарів гол престижу.

Завдяки п’ятій перемозі в шостому матчі мюнхенці тимчасово збільшили відрив від другого місця до трьох очок. Найближчий переслідувач “Вольфсбург” зіграє в гостях у “Хоффенхайма”.

Доповнення

Вже 29 вересня “Баварія” вдома прийматиме “Динамо” у Лізі чемпіонів.