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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113839 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110716 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109402 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 138102 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121718 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
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"Бавария" одержала победу в Бундеслиге перед матчем с "Динамо"

"Бавария" одержала победу в Бундеслиге перед матчем с "Динамо"

Киев  •  УНН

 • 16852 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. “Бавария” одержала восьмую победу подряд и закрепились на первом месте турнирной таблицы Бундеслиги, передает УНН со ссылкой на сайт клуба из Мюнхена.

Что известно

На этот раз "Бавария" обыграла в гостях "Гройтер Фюрт" со счетом 3: 1.

Детали

Уже на 10-й минуте Томас Мюллер открыл счет на "полностью заполненном" "Спортпарк Ронхоф", на котором присутствовали 11 730 болельщиков. По истечении получаса игры Йозуа Киммо дальним ударом удвоил счет. В начале второго тайма "баварцы" остались в меньшинстве после удаления Бенжамен Павар. Несмотря на этот факт мюнхенцы благодаря автогола Себастьяна Грисбека на 68-й минуте сделали счет 3: 0. Незадолго до финального свистка Седрик Иттен (88) забил для хозяев гол престижа.

Благодаря пятой победе в шестом матче мюнхенцы временно увеличили отрыв от второго места до трех очков. Ближайший преследователь "Вольфсбург" сыграет в гостях у "Хоффенхайма".

Дополнение

Уже 29 сентября "Бавария" дома примет "Динамо" в Лиге чемпионов.

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