"Бавария" одержала победу в Бундеслиге перед матчем с "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. “Бавария” одержала восьмую победу подряд и закрепились на первом месте турнирной таблицы Бундеслиги, передает УНН со ссылкой на сайт клуба из Мюнхена.
Что известно
На этот раз "Бавария" обыграла в гостях "Гройтер Фюрт" со счетом 3: 1.
Детали
Уже на 10-й минуте Томас Мюллер открыл счет на "полностью заполненном" "Спортпарк Ронхоф", на котором присутствовали 11 730 болельщиков. По истечении получаса игры Йозуа Киммо дальним ударом удвоил счет. В начале второго тайма "баварцы" остались в меньшинстве после удаления Бенжамен Павар. Несмотря на этот факт мюнхенцы благодаря автогола Себастьяна Грисбека на 68-й минуте сделали счет 3: 0. Незадолго до финального свистка Седрик Иттен (88) забил для хозяев гол престижа.
Благодаря пятой победе в шестом матче мюнхенцы временно увеличили отрыв от второго места до трех очков. Ближайший преследователь "Вольфсбург" сыграет в гостях у "Хоффенхайма".
Дополнение
Уже 29 сентября "Бавария" дома примет "Динамо" в Лиге чемпионов.