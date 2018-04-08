"Баварія" вшосте поспіль виграла німецьку Бундеслігу

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Мюнхенська “Баварія” розгромила “Аугсбург” в матчі 29-го туру Бундесліги і достроково забезпечила собі перемогу в турнірі, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

На перших хвилинах зустрічі “баварці” намагалися налагодити звичне володіння м’ячем, але агресивний суперник це зробити не дозволяв. Раз по раз господарі поля на швидкості проходили через лінії мюнхенців, намагаючись довести кожен контрвипад до завершального удару. На 18-й хвилині тактика “швабів” принесла плоди: Кордова завдав удар по воротах, Ульрайх парирував м’яч, але той від обличчя Зюле влетів в сітку воріт.

Повівши в рахунку, господарі продовжили діяти агресивно, і не думаючи про те, щоб сісти в оборону і спробувати зіграти на утримання рахунку. Поплатився “Аугсбург” на 32 і 38 хвилинах. Після закінчення півгодини гри “баварці” завдали першого удару по воротах, який увінчався голом — Толіссо після красивої комбінації вразив сітку воріт ударом головою. Згодом Бернат в штрафному майданчику дотепно відпасував п’ятою на капітана збірної Колумбії Хамеса, який з близької відстані чітко реалізував момент — 2:1.

Другий тайм почався з того ж, на чому завершився перший: “Баварія” володіла м’ячем, “Аугсбург” глибоко розташовувався на своїй половині поля. Після закінчення години гра практично повністю перемістилася на половину поля “Аугсбурга”. На 62-й хвилині Ар’єн Роббен за великим рахунком зняв всі питання про переможця: голландець на лінії штрафного отримав передачу від Хамеса і коронною лівою послав м’яч у ворота. На 87-й хвилині Сандро Вагнер встановив остаточний рахунок на табло — 4:1.

Таким чином, “Баварія” в Аугсбурзі оформила шостий чемпіонський титул поспіль і тепер може повністю зосередитися на Лізі чемпіонів і майбутньому півфіналі Кубка Німеччини.

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