Батько українського моряка сподівається, що обмін буде сьогодні ввечері або вночі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Батько українського військовополоненого моряка Василя Сороки Віктор сподівається, що обмін утримуваними між Україною та РФ буде якщо не сьогодні ввечері, то вночі. Відео з коментарем опублікувала журналістка Ельвіна Сейтабуллаєва у Facebook, передає УНН.
"Нас сюди ніхто не запрошував, ми просто приїхали по виклику батьківського відчуття, що треба їхати, але на жаль це виявилося фейком, про те, що хлопці вже в Україні, що вони вже на обміні. Поки що нам інформацію не підтвердили. Нам ніхто нічого не каже, ми не з ким не спілкувалися, зараз спробуємо з кимось зв’язатися, приїхати в Київ, але з Києва виїжджати не будемо, бо сподіваємося, що це буде сьогодні, якщо не ввечері, то вночі. Будемо залишатися в Києві, поки не дочекаємося хлопців", - сказав Віктор Сорока.
Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова в Facebook повідомила, що "обмін завершився" і українці летять додому. Її запис перепостив призначений Верховною Радою Генеральний прокурор Руслан Рябошапка.
Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ". Як повідомляється, в аеропорту вже зібралися журналісти.
При цьому в Офісі Президента заявили, що процес обміну триває, дані про його завершення не відповідає дійсності.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін "33 на 33". Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.
Пізніше прессекретар ексгенпрокурора Лариса Сарган повідомила про нібито обмін "35 на 35".