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Батько Гриба не зміг привітати сина з днем народження

Батько Гриба не зміг привітати сина з днем народження

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Батько ув’язненого у Росії українця Павла Гриба Ігор Гриб, не зміг привітати сина з днем народження. Про це УНН повідомив батько ув’язненого українця.

"Я з ним не тільки сьогодні (в день народження Гриба – ред.) не можу поговорити. Я всі 10 місяців, що він знаходиться за ґратами, не мав такої можливості. Ми жодного разу його не бачили, дозволів не було і який його стан ми не знаємо", - повідомив І.Гриб.

7 вересня минулого року стало відомо, що зниклий в Білорусі українець Павло Гриб утримується в Краснодарському СІЗО у РФ. У РФ Грибу пред’явлено звинувачення за ч.1 ст.205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності).

Нагадаємо, стан здоров’я затриманого українця Павла Гриба, який наразі перебуває у російському СІЗО, погіршується.

Як повідомляв УНН, справу затриманого українця Павла Гриба, який наразі перебуває у російському СІЗО, можуть почати розглядати по суті через два-три тижні.

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