Батько Гриба не зміг привітати сина з днем народження

"Я з ним не тільки сьогодні (в день народження Гриба – ред.) не можу поговорити. Я всі 10 місяців, що він знаходиться за ґратами, не мав такої можливості. Ми жодного разу його не бачили, дозволів не було і який його стан ми не знаємо", - повідомив І.Гриб.



7 вересня минулого року стало відомо, що зниклий в Білорусі українець Павло Гриб утримується в Краснодарському СІЗО у РФ. У РФ Грибу пред’явлено звинувачення за ч.1 ст.205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності).



Нагадаємо, стан здоров’я затриманого українця Павла Гриба, який наразі перебуває у російському СІЗО, погіршується.



Як повідомляв УНН, справу затриманого українця Павла Гриба, який наразі перебуває у російському СІЗО, можуть почати розглядати по суті через два-три тижні.



