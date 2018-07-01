Отец Гриба не смог поздравить сына с днем ​​рождения

"Я с ним не только сегодня (в день рождения Гриба - ред.) не могу поговорить. Я все 10 месяцев, что он находится за решеткой, не имел такой возможности. Мы ни разу его не видели, разрешений не было и каково его состояние мы не знаем", - сообщил И.Гриб.



7 сентября прошлого года стало известно, что пропавший в Беларуси украинец Павел Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ. В РФ Грибу предъявлено обвинение по ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).



Напомним, состояние здоровья задержанного украинца Павла Гриба, который сейчас находится в российском СИЗО, ухудшается.



Как сообщал УНН, дело задержанного украинца Павла Гриба, который сейчас находится в российском СИЗО, могут начать рассматривать по существу через две-три недели.



