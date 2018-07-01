Отец Гриба не смог поздравить сына с днем ​​рождения

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 12101 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 100442 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 115832 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 136485 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 142786 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 180473 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156405 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142994 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130650 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 190811 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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Отец Гриба не смог поздравить сына с днем ​​рождения

Отец Гриба не смог поздравить сына с днем ​​рождения

Киев  •  УНН

 • 17734 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Отец заключенного в России украинца Павла Гриба Игорь Гриб, не смог поздравить сына с днем ​​рождения. Об этом УНН сообщил отец заключенного украинца.

"Я с ним не только сегодня (в день рождения Гриба - ред.) не могу поговорить. Я все 10 месяцев, что он находится за решеткой, не имел такой возможности. Мы ни разу его не видели, разрешений не было и каково его состояние мы не знаем", - сообщил И.Гриб.

7 сентября прошлого года стало известно, что пропавший в Беларуси украинец Павел Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ. В РФ Грибу предъявлено обвинение по ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Напомним, состояние здоровья задержанного украинца Павла Гриба, который сейчас находится в российском СИЗО, ухудшается.

Как сообщал УНН, дело задержанного украинца Павла Гриба, который сейчас находится в российском СИЗО, могут начать рассматривать по существу через две-три недели.

Украинские Национальные Новости

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