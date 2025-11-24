$42.270.11
Ексклюзив
14:00 • 1528 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
13:47 • 7660 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:20 • 11533 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
13:04 • 10345 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
12:38 • 10213 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
12:29 • 9214 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
11:50 • 7588 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
11:25 • 9898 перегляди
Нічний арешт замість цілодобового: апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід лікарці Odrex у справі про смерть Аднана Ківана
10:32 • 10990 перегляди
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
09:58 • 10452 перегляди
Інформація росіян про появу військових КНДР на Запорізькому напрямку не має підтвердження - ЦПД
Батькам загрожує до п'яти років за ґратами через смерть їхнього 2-місячного сина

Київ • УНН

 • 1764 перегляди

Поліція завершила розслідування справи про загибель двомісячної дитини на Сумщині. Батьків звинувачують у неналежному догляді, що призвело до смерті малюка від вірусної інфекції.

Батькам загрожує до п'яти років за ґратами через смерть їхнього 2-місячного сина

У Сумській області батьки двомісячного немовляти постануть перед судом за його смерть, їм загрожує до 5 років позбавлення волі, повідомили у понеділок у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

До суду скерували "обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо батьків, неналежне виконання обов’язків яких призвело до смерті їхнього двомісячного малюка". Справою займалися слідчі з Конотопського району.

Під час слідства встановлено, що "новонароджений хлопчик, який з’явився на світ 21 квітня 2024 року, не отримував від батьків належного догляду та повноцінного харчування". "Через це у дитини спостерігалося різке зниження ваги, затримка розвитку та інші ознаки виснаження. Більш того, коли хлопчик занедужав, батьки вчасно не звернулись за медичною допомогою, відтак 15 липня 2024 року дитина померла від вірусної інфекції невстановленої етіології", - повідомили у поліції.

За даними експертів, "між невиконанням матір’ю та батьком обов'язків та настанням смерті дитини є причинно-наслідковий зв’язок". "Оскільки своєчасне звернення до медиків з проведенням відповідного лікування, дозволило б призупинити розвиток дистрофічних змін організму, покращити стан імунної системи і вплинули б на тяжкість перебігу інфекційних захворювань", - вказали у поліції.

Наразі слідство у справі завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. За вчинене подружжю загрожує до 5 років позбавлення волі відповідно до санкції ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).

Чоловік отримав 15 років за побиття немовляти до смерті: прокуратура вимагає довічного20.11.25, 11:40 • 3191 перегляд

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Україна