Батькам загрожує до п'яти років за ґратами через смерть їхнього 2-місячного сина
Київ • УНН
Поліція завершила розслідування справи про загибель двомісячної дитини на Сумщині. Батьків звинувачують у неналежному догляді, що призвело до смерті малюка від вірусної інфекції.
У Сумській області батьки двомісячного немовляти постануть перед судом за його смерть, їм загрожує до 5 років позбавлення волі, повідомили у понеділок у ГУНП в області, пише УНН.
Деталі
До суду скерували "обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо батьків, неналежне виконання обов’язків яких призвело до смерті їхнього двомісячного малюка". Справою займалися слідчі з Конотопського району.
Під час слідства встановлено, що "новонароджений хлопчик, який з’явився на світ 21 квітня 2024 року, не отримував від батьків належного догляду та повноцінного харчування". "Через це у дитини спостерігалося різке зниження ваги, затримка розвитку та інші ознаки виснаження. Більш того, коли хлопчик занедужав, батьки вчасно не звернулись за медичною допомогою, відтак 15 липня 2024 року дитина померла від вірусної інфекції невстановленої етіології", - повідомили у поліції.
За даними експертів, "між невиконанням матір’ю та батьком обов'язків та настанням смерті дитини є причинно-наслідковий зв’язок". "Оскільки своєчасне звернення до медиків з проведенням відповідного лікування, дозволило б призупинити розвиток дистрофічних змін організму, покращити стан імунної системи і вплинули б на тяжкість перебігу інфекційних захворювань", - вказали у поліції.
Наразі слідство у справі завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. За вчинене подружжю загрожує до 5 років позбавлення волі відповідно до санкції ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).
