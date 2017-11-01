Баскетболісти "Хіміка" зазнали поразки у матчі Кубку Європи ФІБА

Перша чверть пройшла у рівній боротьбі. Якщо початок матчу трохи вдаліше провели господарі, то другу половину стартової десятихвилинки виграли гості — 17:19. Однак друга чверть стала для підопічних Степановського справжнім кошмаром. “Хімік” пропустив ривок “Монса” 15:0, набравши перші очки лише на 6-й хвилині десятихвилинки (29:25).

В третій чверті невдачі української команди продовжилися. Гості знову провалилися в атаці, набравши за 10 хвилин 6 очок і при цьому не впоралися з суперником на свій половині, дозволивши “Монсу” набрати 23 бали. Остання 10-хвилинка стала лише формальністю — 75:51.

Статистика “Хіміка”: Колтер 8, Сидоров 6 + 5 підбирань, Еріенс 3, Антипов 8, Петров 10 — старт; Лав 4, Мальчевський 4, Павлов 8.

Зауважимо, що “Хімік” після чотирьох зіграних ігор має 4 поразки. У наступній грі южненці в гостях виступатимуть проти турецького “Бюйюкчекмедже”.