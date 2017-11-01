Баскетболисты "Химика" потерпели поражение в матче Кубка Европы ФИБА

Первая четверть прошла в равной борьбе. Если начало матча немного удачнее провели хозяева, то вторую половину стартовой десятиминутки выиграли гости — 17:19. Однако вторая четверть стала для подопечных Степановского настоящим кошмаром. “Химик” пропустил рывок “Монса” 15: 0, набрав первые очки лишь на 6-й минуте десятиминутки (29:25).

В третьей четверти неудачи украинской команды продолжились. Гости снова провалились в атаке, набрав за 10 минут 6 очков и при этом не справились с соперником на свой половине, позволив “Монс” набрать 23 балла. Последняя 10-минутка стала лишь формальностью — 75:51.

Статистика “Химика”: Колтер 8, Сидоров 6 + 5 подборов, Ериенс 3, Антипов 8, Петров 10 — старт; Рядов 4, Мальчевский 4, Павлов 8.

Заметим, что “Химик” после четырех сыгранных игр имеет 4 поражения. В следующей игре южненцы в гостях будут выступать против турецкого “Бюйюкчекмедже”.