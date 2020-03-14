Баскетболіст збірної України став кращим бомбардиром переможного матчу першості Туреччини

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КИЇВ. 14 березня. УНН. У другому дивізіоні Туреччини з баскетболу провів поєдинок клуб українця Олександра Мішули "Меркезефенді" вдома проти "Акхісар Беледіе", повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.

Перемога дісталася команді господарів 90:79, а захисник збірної України розділив звання найбільш результативного гравця матчу із турком Сонколом – по 19 очок. Причому українець також набрав по 6 підбирань і 6 передач.

Зауважимо, що в турнірній таблиці клуб Мішули займає третє місце – 16 виграшів при 7 поразках.

Додамо також, у наступному турі колектив українця в гостях протистоятиме лідеру турніру "Фетхіе". Чемпіон змагань отримає підвищення у класі. Також в плей-офф буде розіграна ще одна путівка в елітну першість.

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