Баскетболист сборной Украины стал лучшим бомбардиром победного матча первенства Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Во втором дивизионе Турции по баскетболу провел поединок клуб украинца Александра Мишулы "Меркезефенди" дома против "Акхисар Беледие", сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Победа досталась команде хозяев 90:79, а защитник сборной Украины разделил звание самого результативного игрока матча с турком Сонколом - по 19 очков. Причем украинец также набрал по 6 подборов и 6 передач.
Заметим, что в турнирной таблице клуб Мишулы занимает третье место - 16 выигрышей при 7 поражениях.
Добавим также, в следующем туре коллектив украинца в гостях будет противостоять лидеру турнира "Фетхие". Чемпион соревнований получит повышение в классе. Также в плей-офф будет разыграна еще одна путевка в элитное первенство.