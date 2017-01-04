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Баскетболіст С.Михайлюк відзначився переможним кидком у матчі NCAA

Київ • УНН

 • 8201 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Університет "Канзас" гравця молодіжної збірної України захисника Святослава Михайлюка приймав на своєму паркеті команду університету "Канзас Стейт" в рамках поєдинку NCAA, передає УНН з посиланням на ESPN.

Вихованець "Черкаських Мавп" вчетверте поспіль вийшов на майданчик у стартовій п’ятірці, проте в першій половині особливими здобутками похизуватися не зміг.

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Але вже у другій половині уродженець Черкас нагадав про себе двома точними дальніми та трьома влучними штрафними кидками.

Суперники ж не відпускали одне одного в рахунку і за 6 секунд до завершення основного часу цифри на табло були рівними – 88:88.

Перемогу "Канзасу" приніс саме прохід українського легіонера, котрий відправив м'яч в кільце під супровід сирени - 90:88.

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У підсумку наш співвітчизник записав на свій рахунок 11 очок (1/4 двоочкові, 2/3 триочкові, 3/3 штрафні), 2 передачі і 1 блок-шот.

Нагадаємо, що "Канзас" має 13 перемог і лише 1 поразку в чемпіонаті NCAA.

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