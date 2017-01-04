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Баскетболист С.Михайлюк отметился победным броском в матче NCAA

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 января. УНН. Университет "Канзас" игрока молодежной сборной Украины защитника Святослава Михайлюка принимал на своем паркете команду университета "Канзас Стэйт" в рамках поединка NCAA, передает УНН со ссылкой на ESPN.

Воспитанник "Черкасских Мавп" в четвертый раз подряд вышел на площадку в стартовой пятерке, однако в первой половине особыми достижениями похвастаться не смог.

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Но уже во второй половине уроженец Черкасс напомнил о себе двумя точными дальними и тремя точными штрафными бросками.

Соперники же не отпускали друг друга в счете и за 6 секунд до конца основного времени цифры на табло были равными - 88:88.

Победу "Канзасу" принес именно проход украинского легионера, который отправил мяч в кольцо в сопровождении сирены - 90:88.

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В итоге наш соотечественник записал на свой счет 11 очков (1/4 двухочковые, 2/3 трехочковые, 3/3 штрафные), 2 передачи и 1 блок-шот.

Напомним, что "Канзас" имеет 13 побед и лишь 1 поражение в чемпионате NCAA.

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