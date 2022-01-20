Баскетбол: центровий збірної України провів результативну гру в Єврокубку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Центровий збірної України Артем Пустовий допоміг іспанському БК "Гран-Канарія" перемогти словенську "Цедевіту" в матчі Єврокубка, передає УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Деталі
Пустовий, для якого це був другий матч після важкої травми (гомілки, зазнав травми на початку грудня минулого року), провів на паркеті 22 хвилини, за які набрав 12 очок (4/7 двоочкові, 4/4 штрафні), зібрав 2 підбирання, віддав 1 передачу, поставив 1 блок-шот при 1 втраті та 3 фолах.
Іспанський колектив завоював виграш 70:60. "Гран-Канарія" очолила групу В, маючи 7 перемог у 9 іграх.
Варто відзначити, що в середньому Пустовий в 6 іграх в Єврокубку набирає 9,5 очок, робить 3,5 підбирання та віддає 0,7 передач. Реалізація двоочкових – 66,7 відсотків.
Нагадаємо
Пустовий провів результативний виступ та допоміг збірній України виграти матч відбору на ЧС-2022.