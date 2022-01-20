Баскетбол: центровой сборной Украины провел результативную игру в Еврокубке
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Центровой сборной Украины Артем Пустовой помог испанскому БК "Гран-Канария" победить словенскую "Цедевиту" в матче Еврокубка, передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Детали
Пустовой, для которого это был второй матч после тяжелой травмы (голени, получил травму в начале декабря прошлого года), провел на паркете 22 минуты, за которые набрал 12 очков (4/7 двухочковые, 4/4 штрафные), собрал 2 подбора, отдал 1 передачу и поставил 1 блок-шот при 1 потере и 3 фолах.
Испанский коллектив завоевал выигрыш 70:60. "Гран-Канария" возглавила группу В, имея 7 побед в 9 играх.
Стоит отметить, что в среднем Пустовой в 6 играх в Еврокубке набирает 9,5 очков, делает 3,5 подбора и отдает 0,7 передач. Реализация двухочковых — 66,7 процентов.
Напомним
Пустовой провел результативное выступление и помог сборной Украины выиграть матч отбора на ЧМ-2022.