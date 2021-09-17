Баскетбол: російський клуб став суперником чемпіона України по фіналу відбору до Ліги чемпіонів

Що відомо

Команда Ронена Гінзбурга на вирішальному етапі відбору зіграє проти клубу Єдиної ліги ВТБ — російської “Парми”.

Деталі

Наступний суперник чемпіона України в першому раунді кваліфікації пройшов ізраїльський Хапоель Ейлат, вигравши матч 79:76, а у другому раунді — переміг французький “Ле Ман” з рахунком 82:69.

Відзначимо у складі “Парми” виступи колишнього центрового “Будівельника” білоурса Артема Параховського, який в середньому за два матчі приносив по 11,5 очок, 8,5 підбирань за неповну 21 хвилину проведену на паркеті. Литовець Жукаускас забивав в середньому по 14,5 очок при 7 підбираннях, американець Хілл — по 12 очок і 4 передачі.

Минулого сезону “Парма” з восьмого місця пробилася в плей-офф Єдиної ліги ВТБ, де зазнала поразки в серії від “Зеніту” (0:2).

Доповнення

Вирішальний для українського клубу матч відбудеться 18 вересня в Софії. Початок матчу — 18:30.