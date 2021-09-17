Баскетбол: російський клуб став суперником чемпіона України по фіналу відбору до Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Визначився суперник БК “Прометей” по третьому раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Про це інформує ФБУ, передає УНН.
Що відомо
Команда Ронена Гінзбурга на вирішальному етапі відбору зіграє проти клубу Єдиної ліги ВТБ — російської “Парми”.
Деталі
Наступний суперник чемпіона України в першому раунді кваліфікації пройшов ізраїльський Хапоель Ейлат, вигравши матч 79:76, а у другому раунді — переміг французький “Ле Ман” з рахунком 82:69.
Відзначимо у складі “Парми” виступи колишнього центрового “Будівельника” білоурса Артема Параховського, який в середньому за два матчі приносив по 11,5 очок, 8,5 підбирань за неповну 21 хвилину проведену на паркеті. Литовець Жукаускас забивав в середньому по 14,5 очок при 7 підбираннях, американець Хілл — по 12 очок і 4 передачі.
Минулого сезону “Парма” з восьмого місця пробилася в плей-офф Єдиної ліги ВТБ, де зазнала поразки в серії від “Зеніту” (0:2).
Доповнення
Вирішальний для українського клубу матч відбудеться 18 вересня в Софії. Початок матчу — 18:30.