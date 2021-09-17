Баскетбол: российский клуб стал соперником чемпиона Украины по финалу отбора в Лигу чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Определился соперник БК "Прометей" по третьему раунду квалификации Лиги чемпионов. Об этом сообщает ФБУ, передает УНН.
Что известно
Команда Ронен Гинзбург на решающем этапе отбора сыграет против клуба Единой лиги ВТБ — российской “Пармы”.
Детали
Следующий соперник чемпиона Украины в первом раунде квалификации прошел израильский Хапоэль Эйлат, выиграв матч 79:76, а во втором раунде — победил французский “Ле Ман” со счетом 82:69.
Отметим в составе “Пармы” выступления бывшего центрового “Будивельника” билоурса Артема Параховского, который в среднем за два матча приносил по 11,5 очков, 8,5 подборов за неполную 21 минуту проведенную на паркете. Литовец Жукаускас забивал в среднем по 14,5 очков при 7 подборах, американец Хилл — по 12 очков и 4 передачи.
В прошлом сезоне “Парма” с восьмого места пробилась в плей-офф Единой лиги ВТБ, где потерпела поражение в серии от “Зенита” (0: 2).
Дополнение
Решающий для украинского клуба матч состоится 18 сентября в Софии. Начало матча — 18:30.