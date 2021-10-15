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Баскетбол: "Прометей" розгромив "Київ-Баскет" у центральній грі чемпіонату України

Київ • УНН

 • 13978 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. БК "Київ-Баскет" приймав "Прометей" у поєдинку ігрового вечора української баскетбольної Суперліги, передає кореспондент УНН.

Деталі

Початок матчу був напрочуд невдалим для господарів, які пропустили ривок 0:11. Надалі гості тільки розвивали свою перевагу. У такій ситуації четверта чверть перетворювалася на формальність. У підсумку фінальна сирена зафіксувала розгромну перемогу “Прометея” 90:63.

Найрезультативнішим гравцем матчу став американець Д’Анджело Харрісон, який набрав 28 очок. У “Київ-Баскета” більше всіх очок на рахунку Іллі Тиртишника, але з 13 своїх очок 10 він набрав в останній чверті, коли доля поєдинку вже була вирішена.
В іншій зустрічі “Тернопіль” вдома поступився “Запоріжжю” 69:77.

Доповнення

“Прометей” продовжує йти без втрат в Суперлізі і в наступному матчі 17 жовтня зіграє в Тернополі, а “Київ-Баскет” в цей же день прийме “Запоріжжя”.

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