Баскетбол: "Прометей" розгромив "Київ-Баскет" у центральній грі чемпіонату України

Деталі

Початок матчу був напрочуд невдалим для господарів, які пропустили ривок 0:11. Надалі гості тільки розвивали свою перевагу. У такій ситуації четверта чверть перетворювалася на формальність. У підсумку фінальна сирена зафіксувала розгромну перемогу “Прометея” 90:63.

Найрезультативнішим гравцем матчу став американець Д’Анджело Харрісон, який набрав 28 очок. У “Київ-Баскета” більше всіх очок на рахунку Іллі Тиртишника, але з 13 своїх очок 10 він набрав в останній чверті, коли доля поєдинку вже була вирішена.

В іншій зустрічі “Тернопіль” вдома поступився “Запоріжжю” 69:77.

Доповнення

“Прометей” продовжує йти без втрат в Суперлізі і в наступному матчі 17 жовтня зіграє в Тернополі, а “Київ-Баскет” в цей же день прийме “Запоріжжя”.