Баскетбол: “Будівельник” здобув другий виграш на старті Суперліги

Деталі

Старт матчу в Києві видався рівним, а ось вже друга чверть стала в деякому роді шоковою для господарів. Половину гри “Хімік” виграв +11 очок. І не сказати, що южненці робили щось неймовірне на майданчику — “Будівельник” перегравав їх за всіма основними показниками, але кияни банально не потрапляли в кільце.

У “Будівельника” після першої половини було тільки одне влучення з-за дуги, причому гості дозволяли вільно кидати. Гравці “Будівельника” реалізували тільки 50 відсотків влучень зі штрафних, тоді як “Хімік” спокійно робив свою роботу і збільшував відрив. За 2:40 до кінця третьої четверті перевага “Хіміка” складала 22 очки.

В цілому ситуація змінилася тільки в останній чверті, коли “Будівельник” налагодив гру в захисті, психологічно став діяти впевненіше, а у “Хіміка” почалися проблеми з влучаннями. Зрештою за 4 хвилини до кінця гри “Будівельник” наблизився в рахунку до суперника, але лише за 17 секунд до кінця завдяки попаданню із-за дуги с фолом Клавелла киянам вдалось вийти вперед.

Доповнення

Команда Міглінієкса розпочала сезон з поразок від “Прометея” в матчі за Суперкубок України і несподіваної поразки від “Черкаських Мавп”, після чого була перемога над “Одесою”, і тепер друга звитяга над южненцями. “Хімік” до цього моменту виграв обидва стартові матчі Суперліги.