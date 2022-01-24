Баскетбол: “Будівельник” втретє за сезон завдав поразки БК “Тернопіль”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Баскетболісти “Будівельника” приймали “Тернопіль” у другому матчі 14-го ігрового тижня регулярного чемпіонату Суперліги, передає УНН з посиланням на сайт Суперліги.
Деталі
Команда провела результативну першу половину, обмінявшись серією ривків. “Будівельник” набрав 32 очки за першу чверть і лише 14 за другу. “Тернопіль” значно якісніше захистився саме в другій десятихвилинці, за рахунок чого команда Дмитра Забірченка набрала 11 очок у швидкому нападі, трансформуючи втрати киян у фастбрейки. Гості провели дві рівні і сильні чверті в нападі, серйозно обмеживши господарів у другій десятихвилинці. Як результат, після великої перерви 48:46 на користь тернополян.
Вирішальною в цьому матчі стала четверта чверть. Якщо в третій продовжувалася рівна та результативна гра, то в заключній десятихвилинці “Будівельник” нарешті додав у захисті, чого виявилось достатньо для перемоги. Кияни спровокували у тернополян велику кількість втрат, пропуситилв за чверть лише 12 очок, а Гудвін та Рендл вчасно взяли гру в нападі в свої руки.
“Будівельник”, залишивши свій найкращий відрізок на завершення матчу, довів його до перемоги — 89:80. Кияни втретє в сезоні здолали “Тернопіль”.
Найкращим гравцем матчу став Арчі Гудвін, який до 25 очок додав 7 підбирань, 3 передачі, 3 перехоплення та 1 блок-шот (РЕ 27).
Доповнення
“Тернопіль” свій наступний матч проводитиме 30 січня вдома проти “Київ-Баскета”, а “Будівельник” 28 січня на виїзді зіграє проти “Черкаських Мавп”.