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Баскетбол: “Будивельник” в третий раз за сезон нанес поражение БК “Тернополь”

Баскетбол: “Будивельник” в третий раз за сезон нанес поражение БК “Тернополь”

Киев • УНН

 • 16989 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Баскетболисты “Будивельника” принимали “Тернополь” во втором матче 14-й игровой недели регулярного чемпионата Суперлиги, передает УНН со ссылкой на сайт Суперлиги.

Детали

Команда провела результативную первую половину, обменявшись серией рывков. “Будивельник” набрал 32 очка за первую четверть и лишь 14 за вторую. “Тернополь” значительно качественнее защитился именно во второй десятиминутке, за счет чего команда Дмитрия Забирченко набрала 11 очков в быстром нападении, трансформируя потери киевлян в фастбрейки. Гости провели две равные и сильные четверти в нападении, серьезно ограничив хозяев во второй десятиминутке. Как результат, после большого перерыва 48:46 в пользу тернополян.

Решающей в этом матче стала четвертая четверть. Если в третьей продолжалась равная и результативная игра, то в заключительной десятиминутке “Будивельник” наконец добавил в защите, чего оказалось достаточно для победы. Киевляне спровоцировали у тернополян большое количество потерь, пропуситилв за четверть лишь 12 очков, а Гудвин и Рендл вовремя взяли игру в нападении в свои руки.

“Строитель”, оставив свой лучший отрезок в завершение матча, довел его до победы — 89:80. Киевляне в третий раз в сезоне одолели “Тернополь”.

Лучшим игроком матча стал Арчи Гудвин, который к 25 очкам добавил 7 подборов, 3 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот (РЕ 27).

Дополнения

“Тернополь „свой следующий матч будет проводить 30 января дома против“ Киев-Баскета”, а" Будивельник “28 января на выезде сыграет против “Черкасских Мавп”.

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