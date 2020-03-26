"Барселона" запланувала тотальний розпродаж влітку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Каталонська "Барселона" може провести масовий розпродаж влітку. Клуб може продати одразу вісім гравців, передає УНН з посиланням на "Sport.es".
Влітку клуб збирається організувати перебудову складу. Команда готова розлучитися з низкою футболістів заради точкового підсилення. За інформацією видання, "Барселона" розгляне пропозиції по восьми гравцям.
Головними футболістами на перехід є Артуро Відаль та Іван Ракітіч, у яких контракти закінчуються в 2021 році. Також каталонці готові продати воротаря Нето, захисників Самуеля Юмтіті і Ектора Фірпо, хавбека Філіпа Коутінью і нападника Мартіна Брайтвайта.
Крім того, "блаугранос" готові розглянути й продаж зіркового форварда Антуана Грізманна, якщо знайде на його місце іншого виконавця.
Відзначено, що в цілому, згідно з ринковою вартістю цих гравців, у каталонців може стати 344 млн. євро, з якими можна спробувати залучити п'ять гравців для посилення команди.
Нагадаємо, український оборонець "АЕКа" Дмитро Чигринський потрапив до символічної збірної найгірших трансферів "Барселони" у 21-му столітті.