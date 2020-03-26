"Барселона" запланировала тотальную распродажу летом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Каталонская "Барселона" может провести массовую распродажу летом. Клуб может продать сразу восемь игроков, передает УНН со ссылкой на "Sport.es".
Летом клуб собирается организовать перестройку состава. Команда готова расстаться с рядом футболистов ради точечного усиления. По информации издания, "Барселона" рассмотрит предложения по восьми игрокам.
Главными футболистами на переход являются Артуро Видаль и Иван Ракитич, у которых контракты заканчиваются в 2021 году. Также каталонцы готовы продать вратаря Нето, защитников Самуэля Юмтити и Эктора Фирпо, хавбека Филиппа Коутинью и нападающего Мартина Брайтвайта.
Кроме того, "блаугранос" готовы рассмотреть и продажу звездного форварда Антуана Гризманна, если найдет на его место другого исполнителя.
Отмечено, что в целом, согласно рыночной стоимости этих игроков, у каталонцев может стать 344 млн. евро, с которыми можно попробовать привлечь пять игроков для усиления команды.
Напомним, украинский защитник "АЕКа" Дмитрий Чигринский попал в символическую сборную худших трансферов "Барселоны" в 21-м веке.