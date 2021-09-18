"Барселона" націлилась на трансфер зіркового футболіста "Манчестер Сіті"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Ресурс "Sport.es" повідомив про бажання "Барселони" оформити трансфер вінгера "Манчестер Сіті" Рахіма Стерлінга, передає УНН.
Деталі
Каталонський клуб ще під час літнього трансферного вікна намагався отримати зіркового футболіста, обмінявши його на одного із власних гравців або оформивши оренду Стерлінга. Але угода не була оформлена.
Проте зараз вже Стерлінг виявився зацікавленим змінити клуб, щоби мати більше ігрової практики. І "Барселона" є для цього одним із найкращих варіантів.
У поточному сезоні Стерлінг зіграв в п'яти матчах Англійської прем'єр-ліги і забив один м'яч.
Доповнення
Контракт англійця з клубом дійсний ще два сезони. 26-річного Рахіма оцінюють у 90 млн. євро за даними порталу "Transfermarkt" (входить до топ-15 найдорожчих футболістів світу).